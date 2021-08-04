В Рязанской области до конца года отремонтируют 100 школ

Работы будут вестись в рамках подготовки к предстоящему учебному году.

В Рязанской области до конца 2021 года отремонтируют 100 школ. Об этом в среду, 4 августа, сообщает областное правительство.

Работы будут вестись в рамках подготовки к предстоящему учебному году.

На капитальный ремонт двух учебных заведений власти выделят средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. Еще 23 школы в 19 муниципальных образованиях отремонтируют за счет субсидий из регионального бюджета. Стоимость работ составит 17 миллионов рублей.

Кроме того, еще 75 школ отремонтируют на средства резервного фонда областного правительства. На эти нужды выделили около 107 миллионов рублей.

Ход ремонтных работ и приемку школ проконтролируют депутаты. Рейдовые мероприятия начнутся уже на этой неделе.