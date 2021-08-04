В Рязани затопило улицу Краснорядскую
Судя по городским камерам, вода добралась до перекрестка с Первомайским проспектом и улицей Маяковского.
В Рязани затопило улицу Краснорядскую. Об этом в среду, 4 августа, РЗН. инфо сообщили очевидцы.
«Такое ощущение, что где-то прорыв какой-то. Вода почти до бордюра и доходит аж до площади Ленина”, — сообщили очевидцы.
Судя по городским камерам, вода добралась до перекрестка с Первомайским проспектом и улицей Маяковского.
Подробности случившегося устанавливаются.