В Рязани затопило улицу Краснорядскую

Судя по городским камерам, вода добралась до перекрестка с Первомайским проспектом и улицей Маяковского.

В Рязани затопило улицу Краснорядскую. Об этом в среду, 4 августа, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

«Такое ощущение, что где-то прорыв какой-то. Вода почти до бордюра и доходит аж до площади Ленина”, — сообщили очевидцы.

Судя по городским камерам, вода добралась до перекрестка с Первомайским проспектом и улицей Маяковского.

Подробности случившегося устанавливаются.