В Рязани по горячим следам задержали злоумышленников, которые ограбили гараж студента

Ранее судимые рязанцы частично разобрали крышу гаража и вынесли четыре автомобильных колеса на литых дисках. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

В Рязани по горячим следам задержали злоумышленников, которые ограбили гараж студента. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во вторник, 3 августа, в полицию поступила информация, что в гаражном кооперативе на улице Юбилейной неизвестные грабят бокс. Очевидцы рассказали, что злоумышленники вытащили колеса из отверстия в крыше гаража.

Полицейские приехали в кооператив, уточнили приметы грабителей и направление, в котором они скрылись. Троих мужчин заметили на подходе к пункту приема металлолома. Они несли в руках четыре автомобильных колеса на литых дисках R-16. Их задержали.

Злоумышленниками оказались жители Рязани 30-ти, 29-ти и 28 лет. Двое их них были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков. Они частично разобрали крышу гаража и украли колеса, которые принадлежали 19-летнему студенту.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину»).