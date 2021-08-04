В Рязани остановку у цирка перенесут на прежнее место

В настоящее время она находится у женской консультации № 1.

Остановку «Цирк» перенесут на прежнее место. Об этом в среду, 4 августа, сообщает сайт мэрии .

В настоящее время остановка находится у женской консультации № 1. Ее перенесли из-за ремонта на Астраханском мосту.

На прежнее место остановку вернут в четверг, 5 августа. Отмечается, что общественный транспорт возобновит посадку и высадку пассажиров уже на мосту.

«Сейчас на остановочном пункте устанавливается соответствующий знак. В рамках реконструкции объекта был обустроен новый павильон», — сообщает городская администрация.