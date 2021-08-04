В Рязани на продавщицу возбудили уголовное дело за продажу спиртного подросткам

Алкоголь продавали в одном из магазинов на улице Есенина.

Рязанские полицейские пресекли продажу алкоголя подросткам в одном из магазинов. Подробности приводит региональное управление МВД.

Правоохранители узнали, что в одном из магазинов на улице Есенина продают спиртное несовершеннолетним. Выяснилось, что к этому причастна 50-летняя рязанка — ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобное деяние.

Теперь на жительницу областного центра возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.