В России могут ввести налог на мясо

Спецпредставитель президента заявил, что налог на мясо может появиться из-за политики учета углеродного слоя в России.

В России могут ввести налог на мясо. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 4 августа, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» рассказал, что для сдерживания изменений климата в будущем в России могут ввести налог на мясо.

«По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал Песков.

Он отметил, что политика учета углеродного следа может стать стимулом для развития новых технологий в сфере животноводства.