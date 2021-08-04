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В Пронске молодая девушка украла сумку с документами и деньгами у пенсионера
Мужчина оставил ее в коридоре районной больницы.

Пронские полицейские раскрыли кражу сумки у пенсионера. Подробности приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 65-летний житель поселка Пронск с заявлением о краже сумки, а вместе с ней документов и денег. По словам потерпевшего, сумку он оставил в коридоре районной больницы — он пришел на прием к врачу, а когда вышел в коридор, задумался над рекомендациями медика, оставил на скамье сумку и вышел на улицу. Через несколько минут он вернулся, но клади уже не было.

Оперативники выяснили, что к пропаже причастна молодая девушка. 23-летняя местная жительница увидела, как пенсионер оставил сумку и, дождавшись, пока он уйдет, забрала ее себе. Деньги она потратила в магазине, а остальное выкинула по дороге.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.