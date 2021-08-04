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В партии «Новые люди» назвали причину антирекорда Рязанской области по детскому ожирению
Ранее регион занял третье место в топе регионов по числу детей, страдающих ожирением, уступив только Костромской и Оренбургской области.

В облдуме назвали причину антирекорда Рязанской области по детскому ожирению. Ранее регион занял третье место в топе регионов по числу детей, страдающих ожирением, уступив только Костромской и Оренбургской области.

Согласно данным Минздрава, в Рязанской области на 100 тысяч детей приходится 2,3 тысячи с лишним весом.

Депутат Рязанской областной думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов связал антирекорд с низкой физической активностью.

Он считает, что доступным местом для занятия физкультурой являются спортивные площадки, но их в Рязани мало.

Также сторонники партии убедились, что на существующих площадках многие тренажеры находятся в «ужасном состоянии», проводя их ревизию. Проверки показали, что большая часть спортинвентаря пришла в негодность.

«Я предлагаю вкладываться прежде всего в здоровье, а не в лечение людей. Нельзя недооценивать уличные тренажеры. Сначала нужно обеспечить каждый двор спортивным уголком, а уже потом вкладываться в профессиональный спорт», — отметил депутат.

Помимо важности восстановления спортивных площадок, Вадим Польевтов предложил внедрить программу по правильному питанию школьников.

В ЛДПР бороться с детским ожирением предложили с помощью контроля за содержанием сахара в продуктах. В «Единой России» для контроля за строительством физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа запустили общественный мониторинг.

Партии КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» на поднятую проблему не высказывались.