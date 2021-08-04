В ДТП в Рыбновском районе пострадали два пенсионера

На трассе М5 «Урал» водитель на Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль Hyundai.

В Рыбновском районе столкнулись Mercedes-Benz и Hyundai. Подробности происшествия в среду, 4 августа, приводит региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 3 августа, на 164-м километре автодороги М5 «Урал”. По предварительной информации, 48-летняя жительница Москвы на Mercedes-Benz не справилась с управлением и врезалась в грузовой автомобиль Hyundai, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Пострадали 74-летняя и 50-летняя пассажиры Mercedes-Benz. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.