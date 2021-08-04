В ДТП на дороге Сапожок-Сараи погибли два человека

Водитель и 31-летняя пассажирка скончались на месте, не приходя в сознание. Еще один 27-летний пассажир доставлен в больницу.

В ДТП на дороге Сапожок-Сараи погибли два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ночью в среду, 4 августа, в Сапожковском районе 33-летний водитель на Mazda не справился с управлением и перевернулся, улетев в кювет.

Водитель и 31-летняя пассажирка скончались на месте, не приходя в сознание. Еще один 27-летний пассажир доставлен в больницу.