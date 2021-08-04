В центральной России ожидается аномальная погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в нескольких регионах в ЦФО ожидаются теплые, но дождливые дни.

В центральную Россию придет аномальная погода. Соответствующий прогноз в среду, 4 августа, сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости .

По его словам, температура в центральной части страны в конце недели повысится до 30 градусов, но при этом ожидаются осадки.

«Температура от 22 до 25 градусов будет во вторник, в среду и в четверг. Дальше опять изменения. Осадков среду и четверг не ожидается. С пятницы… центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс. Потеплеет, но будет дождливо. Пятница и суббота будут облачными и дождливыми. Тепло — 25-30 градусов», — сказал синоптик.

Эксперт отметил, что это связано с циклоном, который на данный момент находится в Северо-Западном федеральном округе.

Он уточнил, что до 25 градусов температура поднимется на севере региона, а до 30 — на юге.

«В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы», — добавил Роман Вильфанд.

При этом, по самым предварительным расчетам, существенно погода не изменится и в понедельник.