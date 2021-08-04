У тырновской школы «Лада» въехала в «Ниссан»

По мнению очевидцев, водитель не удержал дистанцию, когда Nissan затормозил перед «лежачим полицейским».

У тырновской школы произошло ДТП. Подробности инцидента в среду, 4 августа, приводит ИД «Пресса» .

Авария произошла в среду, 4 августа, примерно в 13.00 на автодороге Рязань-Пронск-Скопин. По словам очевидцев, Lada Priora врезалась в Nissan на пешеходном переходе, пока последний ехал в сторону Пронска. Легковушка влетела в автомобиль и вытолкнула его на обочину.

По мнению очевидцев, водитель не удержал дистанцию, когда Nissan затормозил перед «лежачим полицейским».

Оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД.