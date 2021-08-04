Студенты рязанского агроуниверситета успешно защитили производственную практику

В этом году в течение двух месяцев — в июне и июле — будущие ветеринары и зоотехники в составе студенческих специализированных отрядов работали на предприятиях «Вердазернопродукт» и «Рязанский бекон» Сараевского района.

Студенты рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева защитили отчеты по итогам прохождения производственной практики. Она состоялась в конце июля на базе ООО «Вердазернопродукт”.

В этом году в течение двух месяцев — в июне и июле — будущие ветеринары и зоотехники в составе студенческих специализированных отрядов работали на предприятиях «Вердазернопродукт» и «Рязанский бекон» Сараевского района.

На весь период прохождения производственной практики за студентами были закреплены наставники — главные специалисты хозяйства, которые постарались обучить их всем тонкостям будущей профессии. Также, постоянную связь со студентами поддерживали и руководители практики от вуза. По традиции завершается производственная практика защитой отчетов.

В состав комиссии вошли ведущие специалисты предприятия, представители факультета ветеринарной медицины и биотехнологии и врио ректора Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин. Комиссию возглавила директор по свиноводству ООО «Русская аграрная группа» Ирина Леонова.

«Работа на производстве в период практики это прежде всего опыт, опыт построения отношений, общения и работы с людьми. Вы получаете хорошую возможность апробировать свои профессиональные знания, получить дополнительные навыки и освоить новые грани своей специальности. А защита отчетов по практике на базе ведущих предприятий региона имеет важное значение в подготовке будущих специалистов», — сказал Александр Шемякин.

Председатель комиссии Ирина Леонова при подведении итогов защиты отчетов подчеркнула, что на протяжении нескольких лет студенты, проходящие практику на данных предприятиях, показывают хорошие теоретические знания по получаемой профессии и практические навыки. Она также обратила внимание ребят на то, что после получения диплома об окончании вуза предприятия готовы принять их на работу в качестве специалистов.