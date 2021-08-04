«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» вновь потребовала ликвидировать Пенсионный фонд России. Так партия отреагировала на информацию о росте пенсии до 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров
Председатель партии Сергей Миронов заявил, что такое повышение пенсий не сможет превысить реальный уровень инфляции в стране.
«Уже в мае этого года реальный размер пенсий
Политик считает, что «если реальная инфляция сохранится на уровне 10% в год, цены будут удваиваться раз в семь лет». Миронов предложил не ориентироваться на данные Росстата, а менять пенсионную систему, чтобы стимулировать людей переходить на «белую» зарплату и платить отчисления на будущую пенсию.
В частности, председатель партии напомнил, что до сих пор не решена проблема с индексацией пенсий работающих пенсионеров. Также, по мнению Миронова, ликвидация ПФР поможет срезать непрофильные доходы.
Как уточнил член Центрального Совета справедливроссов Александр Бычков, партия также предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту и установить минимальный размер выплат по старости не ниже 32 тысяч рублей.
По данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года
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