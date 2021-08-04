«Справедливая Россия — За Правду» вновь потребовала ликвидировать ПФР

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 20 тысяч рублей в 2024 году. При этом ежегодная индексация составит от 5,5% до 5,9%.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» вновь потребовала ликвидировать Пенсионный фонд России. Так партия отреагировала на информацию о росте пенсии до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 20 тысяч рублей в 2024 году. При этом ежегодная индексация составит от 5,5% до 5,9%.

Председатель партии Сергей Миронов заявил, что такое повышение пенсий не сможет превысить реальный уровень инфляции в стране.

«Уже в мае этого года реальный размер пенсий упал на 0,5% из-за ускорения инфляции. Притом, речь шла только о номинальной инфляции, зафиксированной Росстатом», — объяснил Сергей Миронов.

Политик считает, что «если реальная инфляция сохранится на уровне 10% в год, цены будут удваиваться раз в семь лет». Миронов предложил не ориентироваться на данные Росстата, а менять пенсионную систему, чтобы стимулировать людей переходить на «белую» зарплату и платить отчисления на будущую пенсию.

В частности, председатель партии напомнил, что до сих пор не решена проблема с индексацией пенсий работающих пенсионеров. Также, по мнению Миронова, ликвидация ПФР поможет срезать непрофильные доходы.

Как уточнил член Центрального Совета справедливроссов Александр Бычков, партия также предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту и установить минимальный размер выплат по старости не ниже 32 тысяч рублей.

По данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. В Рязанской области —15098 рублей.