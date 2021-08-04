Скопинские полицейские задержали мужчину, укравшего из магазина ящик пива

Он пронес товар мимо продавца, когда тот отвлекся на очередного покупателя.

В Скопине полицейские раскрыли кражу пива из магазина. Подробности приводит региональное управление МВД.

Работник одного из магазинов обратился в полицию с заявлением о пропаже ящика пива из торгового зала. Правоохранители проанализировали записи с видеокамер и выяснили, что кража произошла в тот момент, когда продавец отвлекся на очередного покупателя.

Личность злоумышленника установили. Им оказался ранее судимый местный житель. Его нашли в одном из дворов, когда тот распивал похищенное со своими приятелями. Мужчину задержали, часть похищенного изъяли.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде года принудительных работ, либо лишение свободы на этот же срок.