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Шацкая прокуратура выявила «беглого» осужденного
Мужчина должен был отбывать наказание в виде обязательных работ, но вместо этого уехал в другую область.

Шацкая прокуратура выявила осужденного, который не отбывал уголовное наказание. Данные во вторник, 3 августа, приводит региональная прокуратура.

30 июня 2020 года мужчина должен был отбывать наказание за кражу в виде обязательных работ на срок 120 часов. Однако осужденный не выполнил требование суда, а 16 августа 2020 года он выехал за пределы региона в Московскую область, где работал сторожем в различных организациях.

При этом, главой администрации одного из местных сельских поселений были составлены табели учета рабочего времени, в котором рязанец якобы отрабатывал свое наказание.

В связи с этим возбуждено и расследуется уголовное дело. На решение уголовно-исполнительной инспекции о снятии с учета осужденного принесен протест, также в адрес начальника федеральной службы исполнения наказаний внесено представление, которое находится на рассмотрении.