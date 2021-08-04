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Рязанский депутат проконтролировала ремонт дворов на улице Гагарина
Ремонт дворов проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Депутат областной думы Татьяна Гусева отметила, что работы выполняются качественно. При этом есть ряд вопросов, о которых говорили жители. В частности, по обеспечению безбарьерной среды.

Во вторник, 3 августа, депутат облдумы Татьяна Гусева проконтролировала ход ремонта дворовых территорий. В рамках многоуровневого депутатского контроля, который ведется по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова, она проинспектировала дворовые территории домов №№ 14 и 14 корпус 1 по улице Гагарина.

Ремонт дворов проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К моменту осмотра заасфальтированы тротуары, проведена замена бордюров, обустроена территория для будущей площадки с уличными тренажерами. В ближайшее время, по словам подрядчика, планируется приступить к укладке асфальта на территории двора. Параллельно ведется ремонт подъездных путей.

Депутат областной думы Татьяна Гусева отметила, что работы выполняются качественно. При этом есть ряд вопросов, о которых говорили жители. В частности, по обеспечению безбарьерной среды.

«При выполнении работ не предусмотрено снижение бордюрного камня, это может создать сложности для маломобильных граждан. Кроме того, допущен большой уклон, люди считают, что зимой эта территория может стать ледяной горкой. Также вызывают беспокойство жителей сроки завершения ремонта», — добавила Татьяна Гусева.

Также жители попросили помочь с обустройством детской площадки и безопасного покрытия на будущей площадке с уличными тренажерами.