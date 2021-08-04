Рязанский байдарочник Евгений Луканцов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Рязанский байдарочник Евгений Луканцов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом в среду, 4 августа, сообщает региональный минспорт.

Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров.

В полуфинал выйдут по два лучших спортсмена из каждого четвертьфинального заезда. Байдарочники разыграют комплект медалей в этой дисциплине в четверг, 5 августа.

Анастасия Долгова будет выступать в квалификации в байдарке-четверке в пятницу, 6 августа.