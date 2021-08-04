Рязанские полицейские задержали 20-летнего наркокурьера

При себе у парня было около двух граммов амфетамина. Позже правоохранители нашли наркотики и в его квартире.

Рязанские полицейские задержали 20-летнего наркокурьера. Подробности приводит региональное управление МВД.

Молодого человека остановили на улице 3-и Бутырки в областном центре. При себе у злоумышленника были около двух граммов амфетамина.

В квартире рязанца также изъяли 12 граммов амфетамина, более грамма мефедрона и два грамма марихуаны. Позже задержанный признался, что успел сделать закладку с амфетамином на улице Павлова.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.