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Рязанка получила условный срок за кражу денег с банковской карты знакомого
Воспользовавшись забывчивостью знакомого, женщина оставила его карту себе и оплатила покупки продуктов и вещей на сумму около 90 тысяч рублей.

Рязанка получила условный срок за кражу денег с банковской карты знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2020 года 44-летняя жительница Рязани в одном из кафе города выпивала со своими знакомыми. Когда алкоголь закончился, один из мужчин дал рязанке свою карту и продиктовал пин-код, чтобы она купили еще спиртного. В конце вечера мужчина забыл забрать свою карту. На следующий день женщина оплатила чужой картой покупки продуктов и вещей на сумму около 90 тысяч рублей.

Против рязанки возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

Приговором суда ей назначено условное наказание сроком на 1,5 года.