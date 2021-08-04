Рязанец ответит в суде за контрабанду наркотиков в крупном размере

С апреля по июнь 2020 года 34-летний житель Рязани в составе организованной группы лиц, пересылал наркотические средства в особо крупном размере по России и на территорию Казахстана.

Рязанец ответит в суде контрабанду наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С апреля по июнь 2020 года 34-летний житель Рязани в составе организованной группы лиц, пересылал наркотические средства в особо крупном размере по России и на территорию Казахстана.

Против мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям — часть 5 статьи 228.1 УК РФ, пункты «а», «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ, часть 2 статьи 228 УК РФ, часть 3 статьи 30 УК РФ.

С обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделением управления ФСБ России по Рязанской области.