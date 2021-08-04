Россиянам рассказали о местах отдыха без ПЦР-тестов и сертификатов

Необходимость подтвердить свое состояние здоровья ПЦР-тестом стала уже привычным для путешественников, направляющихся как за рубеж, так и по России, но есть места, где у туристов не спросят ни результат ПЦР-теста, ни сертификат о вакцинации.

Россиянам рассказали, куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Об этом в среду, 4 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По их данным, среди популярных направлений отдыха россиянам предлагают отправиться в Абхазию, Албанию, Черногорию, Доминикану, Мексику, Египет, Калининград и Сахалин.

«Необходимость подтвердить свое состояние здоровья ПЦР-тестом стала уже привычным для путешественников, направляющихся как за рубеж, так и по России, но есть места, где у туристов не спросят ни результат ПЦР-теста, ни сертификат о вакцинации. Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления», — сказали в пресс-службе TUI Россия.

При этом недельный отдых в Албании обойдется гражданам России в августе от 43 тысяч рублей на человека, а отдых в Мексике на двоих в отеле четыре звезды за семь ночей придется отдать около 160 тысяч рублей. В Египте на этих же условиях — 107 тысяч рублей.

«Стоимость туров по России, а именно в Калининград, куда также не нужны тесты и вакцины, составит от 58 тысяч рублей на двоих в отеле четыре звезды на семь ночей», — уточнили собеседники агентства.

Также туроператоры добавили, что «хитом” этого летнего сезона является остров Сахалин.

«Благодаря чартерной цепочке путешествия на остров стали намного доступнее для путешественников из европейской части страны», — констатировали в агентстве.