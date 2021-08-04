Россиян предупредили об увеличении смертности от волн жары

Климатолог Александр Чернокульский предупредил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом он заявил в беседе с «
«Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», — отметил ученый.
По словам специалиста, избежать трагических последствий помогут своевременные мероприятия, которые помогут адаптироваться к меняющимся условиям.
«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — добавил эксперт.