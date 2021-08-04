Россиян предупредили об увеличении смертности от волн жары

Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи.

Климатолог Александр Чернокульский предупредил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом он заявил в беседе с « Парламентской газетой ”.

«Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», — отметил ученый.

По словам специалиста, избежать трагических последствий помогут своевременные мероприятия, которые помогут адаптироваться к меняющимся условиям.

«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — добавил эксперт.