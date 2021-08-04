\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
23°
Чтв, 05
24°
Птн, 06
21°
ЦБ USD 72.87 -0.15 04/08
ЦБ EUR 86.56 -0.21 04/08
Нал. USD 72.51 / 73.15 12:10
Нал. EUR 86.27 / 86.75 12:10
Новости
Публикации
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
Вчера 12:29
2 453
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
4 118
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
13 702
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
5 723
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили об увеличении смертности от волн жары
Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи.

Климатолог Александр Чернокульский предупредил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом он заявил в беседе с «Парламентской газетой”.

«Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», — отметил ученый.

По словам специалиста, избежать трагических последствий помогут своевременные мероприятия, которые помогут адаптироваться к меняющимся условиям.

«Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — добавил эксперт.