\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
24°
Чтв, 05
24°
Птн, 06
26°
ЦБ USD 72.79 -0.08 05/08
ЦБ EUR 86.41 -0.15 05/08
Нал. USD 72.75 / 73.55 18:21
Нал. EUR 86.45 / 87.00 18:21
Новости
Публикации
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
6 часов назад
729
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
Вчера 12:29
2 988
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
4 326
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
13 925
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор напомнил рязанцам об опасности бешенства
По данным Роспотребнадзора, каждые десять минут от бешенства погибает один человек во всем мире.

Роспотребнадзор напомнил рязанцам об опасности бешенства. Соответствующая информация об этом в среду, 4 августа, появилась на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, каждые десять минут от бешенства погибает один человек во всем мире.

«Сезонности заражения бешенством нет. Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует», — говорится в сообщении.

При этом ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250-300 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.

«За шесть месяцев 2021 года зарегистрировано пять случаев гидрофобии среди населения Российской Федерации. По поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными за шесть месяцев 2021 года в медицинские организации обратилось более 173 тысяч человек, в 2020 — более 177 тысяч. Укусы, повреждения, нанесенные собаками за шесть месяцев 2021 года, составили 69,4% от общего количества обращений в медицинские организации по поводу ослюнения и оцарапывания животными, за аналогичный период 2020 года — 65,5%", — информирует пресс-служба.