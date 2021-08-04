Роспотребнадзор напомнил рязанцам об опасности бешенства

По данным Роспотребнадзора, каждые десять минут от бешенства погибает один человек во всем мире.

Роспотребнадзор напомнил рязанцам об опасности бешенства. Соответствующая информация об этом в среду, 4 августа, появилась на сайте ведомства .

По данным Роспотребнадзора, каждые десять минут от бешенства погибает один человек во всем мире.

«Сезонности заражения бешенством нет. Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует», — говорится в сообщении.

При этом ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250-300 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.

«За шесть месяцев 2021 года зарегистрировано пять случаев гидрофобии среди населения Российской Федерации. По поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными за шесть месяцев 2021 года в медицинские организации обратилось более 173 тысяч человек, в 2020 — более 177 тысяч. Укусы, повреждения, нанесенные собаками за шесть месяцев 2021 года, составили 69,4% от общего количества обращений в медицинские организации по поводу ослюнения и оцарапывания животными, за аналогичный период 2020 года — 65,5%", — информирует пресс-служба.