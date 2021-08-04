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Представители МакSим рассказали о состоянии певицы
Артистка уже самостоятельно сидит и свешивает ноги. Однако врачи ей запрещают пробовать ходить.

Певица МакSим уже может самостоятельно сидеть. Подробности восстановления артистки рассказали ее генеральный менеджер Маргарита Соколова и пиар-менеджер Яна Богушевская в беседе с порталом «СтарХит”.

По словам Соколовой, певица только начинает осознавать, что она была длительное время в коме.

«У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают — не время. Марина боец, не ноет, не жалуется», — отметила генеральный менеджер.

В свою очередь, пиар-менеджер певицы Яна Богушевская пояснила, что артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.

«Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно», — уточнила представитель артистки.

Напомним, певица несколько недель была в искусственной коме в тяжелом состоянии. 19 июня ее подключили к аппарату ИВЛ, но тест на коронавирус у МакSим был отрицательным. Спустя время она пришла в себя.