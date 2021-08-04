Пожар на свалке под Тумой потушили

Открытое горение на свалке ликвидировано. На месте организовали дежурство пожарной техники.

Пожар на свалке под Тумой потушили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 3 августа, в 08:43. На тушение выехали четыре пожарных расчета государственной противопожарной службы, «Пожлес» и ведомственной пожарной охраны. Из-за сильного ветра площадь возгорания достигала 1,5 гектара, появилась угроза распространения огня на лесной массив и сельхоз поля.

В 17:30 пожарные опахали место возгорания и локализовали очаг. Открытое горение ликвидировали в 21:00. В тушении участвовали восемь пожарных автоцистерн и пять единиц пожарной техники.

В среду, 4 августа, на свалке твердых бытовых отходов у деревни Снохино Клепиковского района открытого горения нет, проводятся работы по отсыпке землей очагов тления, организовано дежурство пожарной техники.

Напомним, сообщения о пожаре на свалке под Тумой появились в соцсетях в конце июля. Местные жители жаловались на едкий дым, который идет в сторону поселка.