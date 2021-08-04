Под Рязанью на Оке утонула 61-летняя рязанка
Погибшая отдыхала на берегу реки вместе с семьей. Рязанка пошла купаться и не смогла выплыть. Родственники быстро вытащили ее на берег, но спасти женщину не удалось.
Во вторник, 3 августа, под Рязанью на Оке утонула 61-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Погибшая отдыхала на берегу реки вместе с семьей. Рязанка пошла купаться и не смогла выплыть. Родственники быстро вытащили ее на берег, но спасти женщину не удалось.
По факту гибели проводится доследственная проверка.
Напомним, тело женщины подняли из воды около Вышгорода.