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На 19 улицах Рязани отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

На 19 улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 5 августа, с 09:00 до 17:00 в Рязани холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Солнечная, дом № 1;
  • Северная окружная дорога, строение № 5, строение № 9.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет на улицах:

  • 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 4;
  • улица 2-я Железнодорожная;
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1, 8, 5, 7, 10;
  • улица Типанова, дома №№ 21,7,10.

Также с 09:00 до 17.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

  • улица Каширина, дома №№ 22, 24;
  • улица Семинарская, дом № 32;
  • улица Павлова, дома с 1 по 7, с 12 по 24;
  • улица Пожалостина, дома с 5 по 33, с 4 по 42;
  • улица Первомайский проспект, дома с 1 по 25, с 8 по 42;
  • улица Чапаева;
  • улица Кудрявцева;
  • улица Краснорядская;
  • улица Кольцова;
  • улица Полевая;
  • улица Почтовая, дома с 46 по 64, с 49 по 65;
  • улица Маяковского, дома с 49 по 77/10, с 44 по 64;
  • улица Горького, дома с 94/40 по 104/65, с 57 по 71.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.