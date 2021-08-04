На 19 улицах Рязани отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
На 19 улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
В четверг, 5 августа, с 09:00 до 17:00 в Рязани холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Солнечная, дом № 1;
- Северная окружная дорога, строение № 5, строение № 9.
С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет на улицах:
- 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 4;
- улица 2-я Железнодорожная;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 6 корпус 1, 8, 5, 7, 10;
- улица Типанова, дома №№ 21,7,10.
Также с 09:00 до 17.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Каширина, дома №№ 22, 24;
- улица Семинарская, дом № 32;
- улица Павлова, дома с 1 по 7, с 12 по 24;
- улица Пожалостина, дома с 5 по 33, с 4 по 42;
- улица Первомайский проспект, дома с 1 по 25, с 8 по 42;
- улица Чапаева;
- улица Кудрявцева;
- улица Краснорядская;
- улица Кольцова;
- улица Полевая;
- улица Почтовая, дома с 46 по 64, с 49 по 65;
- улица Маяковского, дома с 49 по 77/10, с 44 по 64;
- улица Горького, дома с 94/40 по 104/65, с 57 по 71.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.