В музее-заповеднике Сергея Есенина открыли новую экспозицию

В экспозицию входит хозяйственный двор с курятником, кормушками для коров и овец, мини-мастерской. Воссоздавая новый участок усадьбы Есениных, работники музея опирались на воспоминания родных и близких поэта

В есенинском музее-заповеднике в селе Константиново в усадьбе родителей поэта открыли новую экспозицию. Об этом сообщили на страничке музея «ВКонтакте».

Это хозяйственный двор с курятником, кормушками для коров и овец, мини-мастерской. Воссоздавая новый участок усадьбы Есениных, работники музея опирались на воспоминания родных и близких поэта. Они рассказывали, что на хозяйственном дворе располагались дровяник и сеновал, над двором было сушило для хранения сена. Вдоль стены напротив двери имелись гнезда для кур, а рядом стояла лестница, по которой куры забирались на ночь на насест. У двери стоял инвентарь, в соседнем углу — загон с кормушками для коров и овец.

Там, где указали когда-то сестры Сергея, Екатерина и Александра Есенины, реконструировали козлы для пилки дров, поленницу, а также «мужской угол» — небольшую мастерскую, где стоял верстак с инструментами.