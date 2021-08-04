Для строительства храма святителя Василия Рязанского в Песочне требуется финансовая помощь

Строительство храма началось в 2015 году на средства прихожан.

Для продолжения строительства храма святителя Василия Рязанского в Песочне требуется финансовая помощь и стройматериалы — кирпичи и арматура. Об этом в среду, 4 августа, РЗН. инфо рассказал собственный источник.

Всех желающих помочь просят обратиться к настоятелю храма протоиерею Александру по номеру: +7 (910) 508-80-57 .

Планируется, что храм будет двадцатиэтажным. Пока общими усилиями удалось возвести двенадцать этажей.

Напомним, что строительство храма в Песочне началось в 2015 году на средства прихожан.

Храм должен воссоздать облик Спасского собора Старой Рязани, разрушенного во время нашествия Батыя.