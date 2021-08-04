Для строительства храма святителя Василия Рязанского в Песочне требуется финансовая помощь
Строительство храма началось в 2015 году на средства прихожан.
Для продолжения строительства храма святителя Василия Рязанского в Песочне требуется финансовая помощь и стройматериалы — кирпичи и арматура. Об этом в среду, 4 августа, РЗН. инфо рассказал собственный источник.
Всех желающих помочь просят обратиться к настоятелю храма протоиерею Александру по номеру:
Планируется, что храм будет двадцатиэтажным. Пока общими усилиями удалось возвести двенадцать этажей.
Напомним, что строительство храма в Песочне началось в 2015 году на средства прихожан.
Храм должен воссоздать облик Спасского собора Старой Рязани, разрушенного во время нашествия Батыя.