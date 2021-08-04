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Более восьми тысяч рязанских предпринимателей получат налоговые льготы
Снижение ставок предусмотрено для налогоплательщиков, которые с 1 января 2021 года перешли с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения.

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова разработало закон о пониженных налоговых ставках для малых предприятий.

Снижение ставок предусмотрено для налогоплательщиков, которые с 1 января 2021 года перешли с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения:

  • в 3 раза (с 6% до 2% - при налогообложении доходов и с 15% до 5% -при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов) в 2021 и 2022 годах;
  • в 2 раза (с 6% до 3% и с 15% до 7,5%) — в 2023 году.

Снижение налога позволит обеспечить более плавный переход на упрощенную систему налогообложения и создание условий для адаптации бизнеса к новому режиму налогообложения в период восстановления экономики.

В 2021 году почти 1800 предприятий, которые работают в отраслях экономики, где продолжают действовать ограничения, смогут применить ставку налога по упрощенной системе налогообложения, пониженную в 2 раза (с 6% до 3% и с 15% до 7,5%). Льгота также действует для социально-ориентированных некоммерческих организаций.