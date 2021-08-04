«Автоимпорт» и «Регион 62» стали партнерами международного фестиваля «ЕсенинJazz»

Международный фестиваль проходил на концертных площадках в трех местах: в селе Константиново, экопарке «Поляны» и загородном курорте «Окская жемчужина».

В Рязани прошел международный фестиваль «ЕсенинJazz». В этом году концертные площадки расположились сразу в трех значимых туристических местах недалеко от областного центра: в селе Константиново, экопарке «Поляны» и загородном курорте «Окская жемчужина».

Под открытым небом перед зрителями выступил заслуженный артист России Валерий Сюткин, московский коллектив «Jazz Dance Orchestra», рязанская группы «Feelin's» Элла Хрусталева и Мила Сваровская, а также приглашенные артисты из Москвы.

Партнерами фестиваля стали группы компаний «Автоимпорт» и «Регион 62». Поэтому, помимо прекрасной джазовой музыки, зрители фестиваля имели возможность осмотреть и оценить выставленные автомобили от дилерских центров Hyundai и Haval, а также центров Chery и Chevrolet.

Справка:

ГК «Автоимпорт» — это 19 отечественных и мировых брендов, 26 автосалонов в четырех регионах, десять точек продаж автомобилей с пробегом, технические центры по обслуживанию и автошкола с грамотными преподавателями и инструкторами по вождению.