Аркадий Фомин принял участие в Дне малого села в Путятинском районе

В рамках проекта Аркадий Фомин проконтролировал строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, который возводится в Караулове по национальному проекту «Здравоохранение».

Во вторник, 3 августа, председатель облдумы Аркадий Фомин принял участие в Дне малого села, который состоялся в селе Караулово Путятинского района.

Проект «День малого села» реализуют в регионе уже несколько лет подряд, он является действенной площадкой для решения проблем жителей малочисленных поселений. Активное участие в нем принимают депутаты разных уровней. В качестве почетного гостя в Караулове побывал депутат Государственной Думы Андрей Красов. В этот день жители смогли обсудить вопросы и с представителями органов местного самоуправления.

Выступая с приветственным словом, Аркадий Фомин отметил, что село Караулово — многонациональное.

«Здесь действительно люди разных национальностей живут рука об руку, сохраняют память о прошлом, работают над тем, чтобы строить будущее», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул активность местных жителей в реализации проекта местных инициатив.

«Наша общая задача — поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе. Я уверен, что в вашем селе, где живут такие трудолюбивые, инициативные, просто хорошие люди, всегда будет мир и радость», — добавил депутат.

На празднике Аркадий Фомин вручил жителям села награды региональной облдумы. Также в рамках мероприятия жителям и гостям рассказали об истории села, состоялось чествование выдающихся земляков и ветеранов. Была представлена насыщенная концертная программа.

Кроме того, Аркадий Фомин проконтролировал ход строительства модульного фельдшерско-акушерского пункта, который возводится в Караулове по национальному проекту «Здравоохранение». Депутат осмотрел монтаж отопления, в беседе с фельдшером медпункта Ларисой Батеевой поинтересовался, как работают Интернет и другие коммуникации. Современный модульный ФАП планируют ввести в строй до 1 сентября.