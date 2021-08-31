Вертолет санавиации доставил в Рязань ребенка с высокой температурой

Глава администрации района Татьяна Гущина рассказала, что утром 30 августа трехлетний житель деревни Павловка был в детсаду и чувствовал себя хорошо. К обеду у ребенка резко поднялась температура. Мама мальчика обратилась в Александро-Невскую районную больницу.

Вертолет санавиации доставил в Рязань ребенка с высокой температурой. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Глава администрации района Татьяна Гущина рассказала, что утром 30 августа трехлетний житель деревни Павловка был в детсаду и чувствовал себя хорошо. К обеду у ребенка резко поднялась температура. Мама мальчика обратилась в Александро-Невскую районную больницу.

Врачи решили направить ребенка в Рязань. Его с мамой отправили ночью на вертолете санавиации в сопровождении медиков, их доставили в областную больницу.





