\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
24°
Чтв, 02
16°
Птн, 03
16°
ЦБ USD 73.28 -0.29 01/09
ЦБ EUR 86.67 -0.14 01/09
Нал. USD 73.12 / 74.10 18:56
Нал. EUR 86.38 / 87.30 18:56
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
Вчера 12:34
3
17 892
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
5 245
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
14 353
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
6 847
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Воронежской области трехлетний ребенок лишился пальца в детсаду
Возбуждено уголовное дело по пункту б части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

В Воронежской области трехлетний ребенок лишился пальца в детсаду. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Утром 11 августа 2021 года трехлетний мальчик во время прогулки на территории детского сада в селе Александровка-Донская Павловского района Воронежской области вставил палец руки в заднее колесо велосипеда. В это время другой воспитанник детсада нажимал на педали, колесо начало вращаться. В результате трехлетнему ребенку оторвало ногтевую фалангу пальца правой руки.

Возбуждено уголовное дело по пункту б части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Следователи опрашивают, свидетелей, родителей мальчика и воспитателей детского сада. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.