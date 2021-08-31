В Воронежской области трехлетний ребенок лишился пальца в детсаду

Возбуждено уголовное дело по пункту б части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

В Воронежской области трехлетний ребенок лишился пальца в детсаду. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Утром 11 августа 2021 года трехлетний мальчик во время прогулки на территории детского сада в селе Александровка-Донская Павловского района Воронежской области вставил палец руки в заднее колесо велосипеда. В это время другой воспитанник детсада нажимал на педали, колесо начало вращаться. В результате трехлетнему ребенку оторвало ногтевую фалангу пальца правой руки.

Возбуждено уголовное дело по пункту б части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Следователи опрашивают, свидетелей, родителей мальчика и воспитателей детского сада. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.