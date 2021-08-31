В Скопинском районе москвичка сбила пешехода
В результате пешеход получила травмы, ее доставили в больницу.
В Скопинском районе москвичка сбила пешехода. Об этом
Авария произошла в понедельник, 30 августа, в 11:40 на 42-м километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин». 48-летняя жительница Москвы за рулем Hyundai Creta сбила 49-летнюю жительницу Скопинского района.
В результате женщина получила травмы, ее доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.