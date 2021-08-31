В Рязанской области за сутки шесть человек скончались от коронавируса

За сутки в регионе заболели 115 человек, всего число зараженных в Рязанской области достигло 38 911.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек, всего число летальных случаев достигло 945. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе заболели 115 человек, всего число зараженных в Рязанской области достигло 38 911.

В России за сутки заболели 17 813 человек, всего число заражений с начала пандемии достигло 6 918 965. За сутки вылечились 18 624 человек, всего — 6 181 054. За сутки умерли 795 человек, всего скончались 183 224.





