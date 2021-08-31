\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 31
31°
Срд, 01
23°
Чтв, 02
12°
ЦБ USD 73.57 -0.42 31/08
ЦБ EUR 86.81 -0.22 31/08
Нал. USD 73.06 / 74.10 12:30
Нал. EUR 86.38 / 87.02 12:30
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
1 час назад
1 107
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
4 698
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
13 873
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
6 438
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь
Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№ 98-ОЗ от 14.11.2011 года).

В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

В среду, 1 сентября, в день знаний в регионе запретят продажу спиртных напитков. Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№ 98-ОЗ от 14.11.2011 года).

В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.