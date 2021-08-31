В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь
Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№ 98-ОЗ от 14.11.2011 года).
В Рязанской области 1 сентября не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.
В среду, 1 сентября, в день знаний в регионе запретят продажу спиртных напитков. Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№ 98-ОЗ
В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.