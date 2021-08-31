В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария

По словам очевидцев, машины получили механические повреждения, из водителей и пассажиров сильно никто не пострадал.

В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла вечером во вторник, 31 августа. На Московском шоссе напротив ТРЦ «Барс» столкнулись три машины.

По словам очевидцев, машины получили механические повреждения, из водителей и пассажиров сильно никто не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции. Официальная информация уточняется.