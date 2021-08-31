В Рязани безработная женщина убила знакомого в подъезде

Следствие установило, что 30 августа 2021 года между пьяными знакомыми произошел конфликт. Женщина ударила мужчину ножом в область правого подреберья. От ранения потерпевший через некоторое время скончался в подъезде дома, где живет подозреваемая.

В Рязани безработная 34-летняя женщина убила знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что 30 августа 2021 года между пьяными знакомыми произошел конфликт. Женщина ударила мужчину ножом в область правого подреберья. От ранения потерпевший через некоторое время скончался в подъезде дома, где живет подозреваемая.

Женщину задержали по горячим следам. Решается вопрос о заключении под стражу.

Расследование продолжается.





