В полиции рассказали подробности аварии с мотоциклистом на Окском проезде

В результате аварии 17-летняя пассажирка мопеда получила травмы, ее доставили в больницу. Водитель мопеда не пострадал. Сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой человек не имел права управления транспортным средством.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП на Окском проезде.

Авария произошла во вторник, 31 августа, в 09:30 на Окском проезде около дома № 2-б. 31-летний рязанец на Mercedes-Benz поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с мопедом Vento Smart, который двигался в попутном направлении. Им управлял 16-летний подросток.

В результате аварии 17-летняя пассажирка мопеда получила травмы, ее доставили в больницу. Водитель мопеда не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой человек не имел права управления транспортным средством.

Ранее про аварию РЗН. инфо рассказали очевидцы.