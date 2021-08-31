В Новомичуринске рецидивист из Москвы украл из аптеки молокоотсос

Мужчина специально приезжал в соседние с Московской областью регионы и там совершал кражи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Новомичуринске рецидивист из Москвы украл из аптеки молокоотсос. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился работник одной из аптек Новомичуринска и рассказал, что с витрины пропал дорогой прибор — импортный молокоотсос.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения аптеки и выяснили, что злоумышленник приехал на иномарке. Номер и модель автомобиля установили. С помощью камер автоматической фиксации нарушений ПДД оперативники выяснили, что иномарка приехала из Московской области и туда же вернулась.

Машину остановили инспекторы ГИБДД, когда она въехала в Рязанскую область. 38-летнего водителя задержали. У него нашли и изъяли похищенный прибор.

Выяснилось, что житель Московской области ранее уже был судим за кражи из магазинов.

Полицейские установили, что рецидивист специально приезжал в соседние с Московской областью регионы и там совершал кражи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.