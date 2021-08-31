В Касимовском районе возбудили уголовные дела о коррупционных преступлениях

По данным следствия, менеджер коммерческой организации перевел на расчетный счет начальника отдела логистики предприятия-контрагента около 80 тысяч рублей за оказание последним содействия по осуществлению данным предприятием закупок только у поставщиков, чьи интересы представлял взяткодатель. Полученными денежными средствами взяткополучатель распорядился по своему усмотрению.

В Касимовском районе возбудили уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении двух бывших сотрудников коммерческих организаций. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, менеджер коммерческой организации перевел на счет начальника отдела логистики предприятия--контрагента около 80 тысяч рублей за то, что «оказал содействие» в закупках только у поставщиков, интересы которых представлял взяткодатель. Получатель использовал деньги по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 291 и части 2 статьи 290 УК РФ, продолжается.

















