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В двух городах Рязанской области появятся общественные пространства за 10 миллионов рублей
В Сасове предлагается обустроить пешеходное пространство проспекта Свободы и привокзальной площади. Команда из Новомичуринска представила проект «Парк-берег в Новомичуринске Рязанской области».

В двух городах Рязанской области появятся общественные пространства за 10 миллионов рублей. Об этом рассказал зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий на своей странице «ВКонтакте».

Проекты благоустройства Новомичуринска и Сасова выиграли V всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс организован по поручению Владимира Путина. Его призовой фонд в 2021 году составляет 10 млн рублей.

В Сасове предлагается обустроить пешеходное пространство проспекта Свободы и привокзальной площади. Команда из Новомичуринска представила проект «Парк-берег в Новомичуринске Рязанской области».

Беленецкий уточнил, что заявки в Минстрой готовили с начала года, а в мае межведомственная комиссия области отбирала лучшие проекты.