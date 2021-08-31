В двух городах Рязанской области появятся общественные пространства за 10 миллионов рублей. Об этом
Проекты благоустройства Новомичуринска и Сасова выиграли V всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс организован по поручению Владимира Путина. Его призовой фонд в 2021 году составляет 10 млн рублей.
В Сасове предлагается обустроить пешеходное пространство проспекта Свободы и привокзальной площади. Команда из Новомичуринска представила проект «Парк-берег в Новомичуринске Рязанской области».
Беленецкий уточнил, что заявки в Минстрой готовили с начала года, а в мае межведомственная комиссия области отбирала лучшие проекты.