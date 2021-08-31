Стали известны подробности утренней аварии на Южной окружной
В результате аварии 33-летний пассажир Hyundai получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности утренней аварии на Южной окружной.
ДТП произошло во вторник, 31 августа, в 07:00 на 194-м километре автодороги М5 «Урал». 25-летний рязанец на Mazda 3 наехал на стоящий впереди Hyundai Solaris, которым управлял 29-летний местный житель. От удара Mazda столкнулась с бетонным ограждением.
В результате аварии 33-летний пассажир Hyundai получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Ранее про аварию рассказали очевидцы.
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