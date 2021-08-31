Рязанке удалили восьмикилограммовую опухоль

Операцию провели в рязанском онкологическом диспансере. Состояние пациентки удовлетворительное, запланировано дальнейшее лечение.

Рязанке удалили восьмикилограммовую опухоль. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Онкохирурги провели операцию 48-летней пациентка. Жительница Рязани долгое время не обращалась за медицинской помощью.

Главный врач областного клинического онкологического диспансера Михаил Рязанцев рассказал, что в больницу женщина обратилась только когда ее состояние стало невыносимым.

После хирургического вмешательства состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное. Женщине запланировано дальнейшее лечение.