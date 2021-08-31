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Рязанцы смогут получить информацию об объектах недвижимости на портале госуслуг
Такие сведения могут понадобиться для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, при оформлении наследства, оспаривании сделок в судебном порядке, установлении границ объекта недвижимости на местности и многих других действиях.

С середины августа этого года пользователи госуслуг смогут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Рязанской области. Новый электронный сервис в середине августа запустили Минцифры и Росреестр.

Выписка из ЕГРН — это официальный документ, который включает в себя сведения об учтенном недвижимом имуществе, собственнике недвижимости, характеристиках объекта недвижимости, возможных ограничениях (обременениях) прав и запретов на сделки с ними. а также кадастровый план объекта.

Такие сведения могут понадобиться для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, при оформлении наследства, оспаривании сделок в судебном порядке, установлении границ объекта недвижимости на местности и многих других действиях.

До недавнего времени, чтобы получить сведения из ЕГРН, нужно подать запрос установленной формы в бумажном виде либо в электронной форме в Кадастровую палату.

На сегодняшний день наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН теперь возможно получить и на портале госуслуг.

С помощью него можно узнать:

  • об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
  • об объекте недвижимости;
  • о переходе прав на объект недвижимости.

Стоимость предоставления документов на портале колеблется от 290 до 2550 рублей за одну услугу, в зависимости от вида запрашиваемых сведений и статуса заявителя.

«Для направления запроса на получение выписки пользователям — физическим и юридическим лицам — необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка равнозначной бумажной версии, заверенной уполномоченным должностным лицом и печатью уполномоченного органа», — рассказала начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, и.о. начальника межрайонного отдела Кадастровой палаты по Рязанской области Ирина Ландышева.

Напомним, запрос о предоставлении сведений в бумажном виде можно подать в любом офисе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или направить почтой по адресу: 390026, Рязань, улица Татарская, дом № 56.