Рязанцы нашли девять из двенадцати тайников, оставленных экспедицией «Красоты России»

В прошедшие выходные девятый сертификат на Пре нашла 11-летняя рязанка Варвара Бабанина. На стороне девочки была удача, Варваре не потребовались подсказки организаторов.
«Мы в эти выходные вместе с друзьями семьи отдыхали на Пре, сплавлялись на катамаранах. Дочка с любопытством рассматривала все вокруг и вдруг заметила что-то необычное в корнях. Причалили, посмотрели и теперь хотим монету! До этого про проект не знали», — рассказала Ольга.
Таким образом, девочка нашла девятый тайник. Всего их двенадцать.
Ранее в
У Лискиной канавы прио-клад обнаружил Евгений Иванов. Мужчина увлекается велопрогулками и водит туристические группы по Мещере. Он хорошо знает места, где проходил маршрут команды Приобанка, поэтому по подсказкам легко нашел названные ориентиры. Евгений рассказал, что с одной стороны рад тому, что ему вновь улыбнулась удача, но с другой — расстроен, так как сертификат снова на монету.
Ещё один сертификат в пятницу обнаружила жительница Тумы Антонина Макарова. О проекте девушка узнала из СМИ. Как только поняла, что клад спрятан в родном поселке, поехала к храму.
«Сначала я ничего не нашла, хотя все кругом обошла, осмотрела. Потом встала на место, откуда была сделана фотоподсказка и догадалась посмотреть под плитой. Рада, что получу приз. Буду следить за дальнейшими подсказками», — пообещала девушка.
Среди трех оставшихся сертификатов есть и документ на серебряный слиток. Организаторы проекта говорят, что и сами не знают, где именно он спрятан. Колбы были перемешаны и розданы участникам на старте.
Новая подсказка от участников проекта «Красоты России» звучит так:
От моста у деревни Макарово по речке цвета крепкого чая, как назвал воды Пры Константин Паустовский, команда добрались до кордона Желтова недалеко от деревни Гришино. Это место сейчас благоустроено и хорошо известно рязанским любителям лесного туризма как Кордон 273, благодаря одноименному произведению писателя.
Семьдесят лет назад Гришино была настоящим краем света, куда гости добирались очень редко. «Глушняк, мшары, — так описывает в очерке свой край местный пастух. — Дальше деревень нет на сто километров. Один лес…». На Кордоне писатель и четыре его приятеля познакомились с лесником Алексеем Желтовым, бабкой Аришей, их дочерьми и сыновьями. «Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил. По берегам приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины».
Теперь Кордон 273 обозначен на картах Яндекса как местная достопримечательность и набрал уже почти два десятка хвалебных оценок. Добраться сюда можно самостоятельно на автомобиле или заказав экскурсию из Национального парка «Мешерский». Именно в этих местах Паустовский мечтал как-нибудь надолго поселиться, чтобы в тиши и покое найти вдохновение для настоящей большой книги… А вы, найдя цифры 273, помимо вдохновляющих красот природы, сможете найти прио-клад.
Важно. Капсулы с призами спрятаны так, что их легко можно достать, ничего не ломая. Поэтому будьте аккуратны при их поиске.
В прошедшие выходные девятый сертификат на Пре нашла 11-летняя рязанка Варвара Бабанина. На стороне девочки была удача, Варваре не потребовались подсказки организаторов.