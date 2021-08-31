\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 31
31°
Срд, 01
25°
Чтв, 02
15°
ЦБ USD 73.28 -0.29 01/09
ЦБ EUR 86.67 -0.14 01/09
Нал. USD 73.11 / 74.10 17:17
Нал. EUR 86.38 / 87.30 17:17
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
4 часа назад
2
9 663
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
4 959
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
14 089
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
6 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы нашли девять из двенадцати тайников, оставленных экспедицией «Красоты России»
С 27 по 29 августа сертификаты на памятные монеты нашли на реке Пра, в Мещере и в Туме. Организаторы проекта выпустили очередную подсказку для рязанцев.

В прошедшие выходные девятый сертификат на Пре нашла 11-летняя рязанка Варвара Бабанина. На стороне девочки была удача, Варваре не потребовались подсказки организаторов.

«Мы в эти выходные вместе с друзьями семьи отдыхали на Пре, сплавлялись на катамаранах. Дочка с любопытством рассматривала все вокруг и вдруг заметила что-то необычное в корнях. Причалили, посмотрели и теперь хотим монету! До этого про проект не знали», — рассказала Ольга.

Таким образом, девочка нашла девятый тайник. Всего их двенадцать.

Ранее в социальных сетях Приобанка рассказали, что в пятницу, 27 августа, рязанцы нашли еще два клада от участников проекта «Красоты России».

У Лискиной канавы прио-клад обнаружил Евгений Иванов. Мужчина увлекается велопрогулками и водит туристические группы по Мещере. Он хорошо знает места, где проходил маршрут команды Приобанка, поэтому по подсказкам легко нашел названные ориентиры. Евгений рассказал, что с одной стороны рад тому, что ему вновь улыбнулась удача, но с другой — расстроен, так как сертификат снова на монету.

Ещё один сертификат в пятницу обнаружила жительница Тумы Антонина Макарова. О проекте девушка узнала из СМИ. Как только поняла, что клад спрятан в родном поселке, поехала к храму.

«Сначала я ничего не нашла, хотя все кругом обошла, осмотрела. Потом встала на место, откуда была сделана фотоподсказка и догадалась посмотреть под плитой. Рада, что получу приз. Буду следить за дальнейшими подсказками», — пообещала девушка.

Среди трех оставшихся сертификатов есть и документ на серебряный слиток. Организаторы проекта говорят, что и сами не знают, где именно он спрятан. Колбы были перемешаны и розданы участникам на старте.

Новая подсказка от участников проекта «Красоты России» звучит так:

От моста у деревни Макарово по речке цвета крепкого чая, как назвал воды Пры Константин Паустовский, команда добрались до кордона Желтова недалеко от деревни Гришино. Это место сейчас благоустроено и хорошо известно рязанским любителям лесного туризма как Кордон 273, благодаря одноименному произведению писателя.

Семьдесят лет назад Гришино была настоящим краем света, куда гости добирались очень редко. «Глушняк, мшары, — так описывает в очерке свой край местный пастух. — Дальше деревень нет на сто километров. Один лес…». На Кордоне писатель и четыре его приятеля познакомились с лесником Алексеем Желтовым, бабкой Аришей, их дочерьми и сыновьями. «Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил. По берегам приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины».

Теперь Кордон 273 обозначен на картах Яндекса как местная достопримечательность и набрал уже почти два десятка хвалебных оценок. Добраться сюда можно самостоятельно на автомобиле или заказав экскурсию из Национального парка «Мешерский». Именно в этих местах Паустовский мечтал как-нибудь надолго поселиться, чтобы в тиши и покое найти вдохновение для настоящей большой книги… А вы, найдя цифры 273, помимо вдохновляющих красот природы, сможете найти прио-клад.

Важно. Капсулы с призами спрятаны так, что их легко можно достать, ничего не ломая. Поэтому будьте аккуратны при их поиске.