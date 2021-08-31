Рязанцы нашли девять из двенадцати тайников, оставленных экспедицией «Красоты России»

С 27 по 29 августа сертификаты на памятные монеты нашли на реке Пра, в Мещере и в Туме. Организаторы проекта выпустили очередную подсказку для рязанцев.