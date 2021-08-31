Рязанцев попросили помочь в поиске шестилетней девочки

В Красноярском крае Соболеву Ладу 2015 года рождения один из родителей вывез в неизвестном направлении.

Рязанцев попросили помочь в поиске шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В Красноярском крае Соболеву Ладу 2015 года рождения один из родителей вывез в неизвестном направлении.

В июле 2021 года в ГУ ФССП завели розыскное дело, так как определить фактическое местоположение ребенка невозможно.

Всех, кто обладает информацией о девочке, просят позвонить по телефонам:







дежурная часть управления ФССП России по Рязанской области +7 (4912)29-45-00;

отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Рязанской области +7 (4912)29-45-55;