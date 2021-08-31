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Рязанцев попросили помочь в поиске шестилетней девочки
В Красноярском крае Соболеву Ладу 2015 года рождения один из родителей вывез в неизвестном направлении.

Рязанцев попросили помочь в поиске шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В Красноярском крае Соболеву Ладу 2015 года рождения один из родителей вывез в неизвестном направлении.

В июле 2021 года в ГУ ФССП завели розыскное дело, так как определить фактическое местоположение ребенка невозможно.

Всех, кто обладает информацией о девочке, просят позвонить по телефонам:



    • дежурная часть управления ФССП России по Рязанской области +7 (4912)29-45-00;
    • отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Рязанской области +7 (4912)29-45-55;
    • дежурная часть ГУ ФССП России по Красноярскому краю +7 (3912)22-05-73.