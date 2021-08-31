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Молодые сотрудники Рязанского приборного завода сплавились по реке Ранова
Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили сплав по реке Ранова. Мероприятие организовал молодежный центр предприятия.

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили сплав по реке Ранова. Мероприятие организовал молодежный центр предприятия.



Двухдневный поход начался с деревни Хомутск и закончился в селе Пехлеце Кораблинского района. 34 человека преодолели путь в 25 километров.



«Это уже второй сплав, организованный нами в 2021 году. Многолетняя традиция ходить в походы продолжается, — отметил председатель молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — Мы не только управляли байдарками, но и весело и душевно провели время на стоянке. Командные игры, конкурсы, а вечером — песни под гитару. Активные выходные на воде — это прекрасный заряд энергии перед началом трудовой недели».



Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников предприятия. Под его эгидой реализуются общественно значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые и другие мероприятия.