Молодые сотрудники Рязанского приборного завода сплавились по реке Ранова

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили сплав по реке Ранова. Мероприятие организовал молодежный центр предприятия.

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») осуществили сплав по реке Ранова. Мероприятие организовал молодежный центр предприятия.







Двухдневный поход начался с деревни Хомутск и закончился в селе Пехлеце Кораблинского района. 34 человека преодолели путь в 25 километров.







«Это уже второй сплав, организованный нами в 2021 году. Многолетняя традиция ходить в походы продолжается, — отметил председатель молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — Мы не только управляли байдарками, но и весело и душевно провели время на стоянке. Командные игры, конкурсы, а вечером — песни под гитару. Активные выходные на воде — это прекрасный заряд энергии перед началом трудовой недели».







Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан для развития профессионального и творческого потенциалов молодых работников предприятия. Под его эгидой реализуются общественно значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые и другие мероприятия.